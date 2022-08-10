«Дорога смерти» в Боливии стала оазисом жизни

Дорога смерти – новый дом для 16 видов диких животных и почти сотни видов птиц. Всё..

Дорога смерти – новый дом для 16 видов диких животных и почти сотни видов птиц. Всё благодаря её закрытию для автомобильного движения в 2007 году.

Одна из самых красивых трасс одновременно была самой опасной. Каждый год на ней гибли сотни людей. 56 километров узкой грунтовой дороги с одной стороны которой гора, с другой – пропасть. Горный серпантин соединяет столицу Ла-Пас, расположенную в кратере потухшего вулкана, с областным центром Коройко.

Десятки лет это был единственный доступный путь. При этом летом автодвижение провоцировало камнепады. А с ноября по март глинистую трассу размывали дожди.

Экологи также говорят, что оживлённое автомобильное движение отпугивало животных.

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[Мария Вискарра, биолог]:

«Фауна сильно страдала от автомобильного загрязнения, шума и пыли. Дорогу использовали 24 часа в сутки, по ней шло движение большегрузных автомобилей».

Теперь же дикая природа возвращает свои права. На склонах Анд и в тропических лесах Амазонки кипит жизнь. На маршруте установили 35 фотоловушек. И они уже зафиксировали новых обитателей.

[Гвидо Аяла, биолог]:

«Сегодня большегрузный транспорт по ней не ездит. Биоразнообразие вернулось в этот район. Здесь можно встретить колибри, туканов, попугаев ара. Всё это в 50 минутах езды от Ла-Паса. Тут можно насладиться красотой дикой природы».

Теперь столицу и областные центры связывает альтернативный путь – современное шоссе. А «Дорога смерти» стала туристической достопримечательностью. По ней ходят пешком и ездят на велосипедах.

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