Семь древних захоронений времён культуры Уари нашли в Перу

Семь древних захоронений обнаружили в археологическом комплексе на западе Перу. Гробницы d Эль-Кастильо-де-Уармей принадлежат доинкской цивилизации..

Семь древних захоронений обнаружили в археологическом комплексе на западе Перу. Гробницы d Эль-Кастильо-де-Уармей принадлежат доинкской цивилизации Уари.

В них похоронены две женщины, двое мужчин, двое детей и юноша. Рядом с останками нашли украшения, керамику, текстиль, а также инструменты.

[Патрисья Пржондка-Герш, археолог]:

«Последняя находка в Кастильо-Уармей многое рассказывает об элите общества культуры Уари, особенно о мастерах нескольких очень узких специальностей. В этом случае мы узнали о ремесленнике, который плёл корзины. Рядом с ним лежали инструменты и сырье, с которым он работал при жизни».

Культура Уари существовала с 500 по 1000 годы нашей эры на центральном и южном побережье современного Перу. При Уари было хорошо развито террасное земледелие и проложена обширная сеть дорог.

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