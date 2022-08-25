Пять лет пошло с тех пор, как мусульмане-рохинджа массово бежали из Мьянмы в Бангладеш. Этому предшествовала..

Беженцы-рохинджа после пяти лет жизни в лагерях хотят вернуться в Мьянму

Пять лет пошло с тех пор, как мусульмане-рохинджа массово бежали из Мьянмы в Бангладеш. Этому предшествовала военная операция в мьянманском штате Ракхайн. Она началась после нападения боевиков-рохинджа на полицейские блокпосты в 2016 году.

Сейчас на юге Бангладеш живут более миллиона рохинджа. Во временных лагерях условия плохие. Многие хотят вернуться в Мьянму.

[Мохаммад Джобаер, лидер общины беженцев-рохинджа]:

«Прошло пять лет, и мы больше не хотим оставаться здесь, не хотим жить как беженцы. Мы готовы вернуться в свою страну на достойных условиях. Ещё одно требование: нас должны принять как общину рохинджа, которую в Мьянме не признают».

Рохинджа хотят, чтобы ещё до возвращения их признали гражданами Мьянмы.

[беженка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы хотим вернуться в Мьянму. Мы поедем туда, если нам обеспечат безопасность и хорошие условия для жизни. Нам нужны гарантии».

Между тем в ООН заявляют, что условия для возвращения беженцев-рохинджа ещё не созданы.

Рохинджа считают себя коренным населением современного штата Ракхайн. Однако большинство историков полагают, что они начали занимать эту территорию в XIX веке во время британского завоевания.

Правительство Мьянмы считает рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш и не даёт им гражданства. Конфликт между мьянманцами-буддистами и мусульманами-рохинджа вспыхнул ещё в 42 году прошлого века. Тогда вооружённые рохинджа убили тысячи местных жителей.

Ситуация снова обострилась десять лет назад во время религиозного столкновения, которое закончилось гибелью 200 человек. Десятки тысяч рохинджа бежали в Малайзию, Индонезию и Таиланд. Конфликт 2016-17 годов завершился массовым бегством этнического меньшинства.

ООН обвинила власти Мьянмы в этнических чистках. Те, в свою очередь, заявляли, что свидетельства беженцев-рохинджа могут не соответствовать действительности.

Короткая ссылка на эту страницу: