Беженцы-рохинджа после пяти лет жизни в лагерях хотят вернуться в Мьянму

Пять лет пошло с тех пор, как мусульмане-рохинджа массово бежали из Мьянмы в Бангладеш. Этому предшествовала..
Дата загрузки: 2022-08-25
Сейчас на юге Бангладеш живут более миллиона рохинджа. Во временных лагерях условия плохие. Многие хотят вернуться в Мьянму.
[Мохаммад Джобаер, лидер общины беженцев-рохинджа]:
«Прошло пять лет, и мы больше не хотим оставаться здесь, не хотим жить как беженцы. Мы готовы вернуться в свою страну на достойных условиях. Ещё одно требование: нас должны принять как общину рохинджа, которую в Мьянме не признают».
Рохинджа хотят, чтобы ещё до возвращения их признали гражданами Мьянмы.
[беженка]:
«Мы хотим вернуться в Мьянму. Мы поедем туда, если нам обеспечат безопасность и хорошие условия для жизни. Нам нужны гарантии».
Между тем в ООН заявляют, что условия для возвращения беженцев-рохинджа ещё не созданы.
Рохинджа считают себя коренным населением современного штата Ракхайн. Однако большинство историков полагают, что они начали занимать эту территорию в XIX веке во время британского завоевания.
Правительство Мьянмы считает рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш и не даёт им гражданства. Конфликт между мьянманцами-буддистами и мусульманами-рохинджа вспыхнул ещё в 42 году прошлого века. Тогда вооружённые рохинджа убили тысячи местных жителей.
Ситуация снова обострилась десять лет назад во время религиозного столкновения, которое закончилось гибелью 200 человек. Десятки тысяч рохинджа бежали в Малайзию, Индонезию и Таиланд. Конфликт 2016-17 годов завершился массовым бегством этнического меньшинства.
ООН обвинила власти Мьянмы в этнических чистках. Те, в свою очередь, заявляли, что свидетельства беженцев-рохинджа могут не соответствовать действительности.
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