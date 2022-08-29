Лосось в реке Колумбия вымирает вместе с традициями местных племён

Тысячелетиями коренные племена ловили на реке Колумбия в США лосося и форель, а в окрестностях собирали..

[Билл Юллуп, местный житель]:

«Именно наша вера делает реку священной».

Тысячелетиями коренные племена ловили на реке Колумбия в США лосося и форель, а в окрестностях собирали съедобные коренья и лекарственные травы. Они верили, что река и её ресурсы были созданы высшими силами, чтобы защищать их и мать-землю.

Каждый год племена ожидают первого пира. На нём отдают дань уважения каждому продукту питания, прежде чем отправиться его добывать.

[Бронско Джим, местный житель]:

«Мы проводим ритуалы год за годом, чтобы почтить каждый из этих продуктов и откусить первый кусочек. Мы хотим одобрения от Бога, поскольку следуем Его закону».

Сегодня традиция ловли лосося под угрозой.

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[Элейн Харви, биолог]:

«Мы видим, что происходит в нашем районе: рост населения, расширение городов и сельских районов и прогресс в целом».

Лосося становится всё меньше. Он исчезает из-за работы ГЭС и промышленного загрязнения. Кроме того, вода всё тёплее. Теперь племена хотят защитить реку.

[Джеймс Киона, местный житель]:

«Наши люди делали это много-много лет. Они выходили, брали леску, забрасывали её и ловили рыбу». [Патриция Уайтфут, местная жительница]:

«Нужно поддержать реку, защитить воду, рыбу, оленей, коренья и всё, что есть в земле, просто Мать-Землю в целом. Так что это наша ответственность, которая на нас лежит».

Племена опасаются, что без реки лишатся не только пищи, но и своей духовной идентичности.

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