Протесты в Иране из-за смерти Махсы Амини становятся всё более ожесточёнными

По всему миру не утихают протесты из-за смерти 22-летней иранки, задержанной полицией нравов. Демонстрации и митинги..

По всему миру не утихают протесты из-за смерти 22-летней иранки, задержанной полицией нравов. Демонстрации и митинги проходят у зданий посольств Ирана в Лондоне, Берлине, Афинах и других городах.

Между тем МИД Ирана вызвал послов Великобритании и Норвегии в Тегеране. Им выразили ноту протеста в связи с так называемым вмешательством их стран во внутренние дела Ирана и созданием враждебной атмосферы средствами массовой информации.

Напомним, что 16 сентября в Иране умерла Махса Амини. За два дня до этого полиция нравов задержала её за неправильное ношение хиджаба. Вскоре избитую девушку доставили из полицейского участка в больницу. Врачи боролись за её жизнь, но спасти не смогли.

Сразу после смерти Амини в Иране вспыхнули протесты. Их поддержали в других странах. В знак несогласия женщины обрезают волосы.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[протестующая]:

«Состригаю волосы, потому что уже завтра многие мои сёстры в Иране могут умереть из-за хиджаба. Я против этого. Не хочу подчиняться террористическому и диктаторскому режиму. Я вышла поддержать свой народ, потому что у него нет права голоса, нет журналистов, которые могли бы о нём говорить».

В самом Иране антиправительственные протесты становятся всё ожесточённее. В них участвуют жители, как минимум, 16 провинций из 31. Власти ограничили доступ в Интернет. Однако люди находят способы координировать выступления. Полиция пускает в ход слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Погибло не менее 50 человек.

Короткая ссылка на эту страницу: