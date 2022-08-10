Как сочетаются полёты на параплане с соколиной охотой

Инструктор по парапланеризму Скотт Мейсон соединил увлечение к полётам с соколиной охотой. В небе его сопровождают хищные дрессированные птицы.

Они ведут парапланериста в термики (термические потоки воздуха), которые используют для поддержания длительности полёта. Такой полёт на параплане в сопровождении дрессированных птиц проходит на большей высоте, чем обычно.

Кроме того, Скотт научил птиц садиться на палку для селфи в воздухе. Совместный полёт с дрессированными птицами он назвал парахоукингом (сочетание парапланеризма и соколиной охоты). Скотт вместе с грифами Кевином и Бобом побывал во многих частях мира. Смотрите полёт на параплане в Непале с пассажирами и птицами.

