В боливийской Амазонии спасли двух взрослых розовых дельфинов. Они застряли на мелководье. Спасатели обнаружили двух взрослых..

Как в Боливии спасли двух розовых дельфинов

В боливийской Амазонии спасли двух взрослых розовых дельфинов. Они застряли на мелководье.

Спасатели обнаружили двух взрослых особей амазонского речного дельфина с помощью беспилотников. Это самец и самка. Других дельфинов рядом не было. В районе Санта-Крус такое бывает довольно часто. Беременные самки дельфинов покидают русло реки во время прилива.

[Клаудия Венегас, биолог]:

«Когда самки собираются рожать, они плывут в спокойные места – такие, как те, где их нашли. Другие небеременные самки также заплывают в те же места, чтобы помочь им вырастить потомство».

Животных выловили сетями и погрузили в лодки. Ветеринары провели осмотр. Затем дельфинам прикрепили трекеры и выпустили в более глубоком месте. В спасении участвовали городские службы Санта-Круса и ветеринары из американского зоопарка.

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[Шарон Дим, биолог в зоопарке Сент-Луиса]:

«Люди озабочены тем, как прокормить восемь миллиардов человек. Мы производим продукты питания. Но как сделать так, чтобы не нанести ущерб биоразнообразию? Я считаю, одна из задач проекта – сохранить это волшебное существо в воде Боливии… Сохранить его и узнать всё о его здоровье. Осознать роль человека в охране дикой природы и экологической устойчивости».

О популяции розовых дельфинов известно мало. Виду угрожают изменение климата, вырубка лесов, загрязнение рек и расширение сельскохозяйственных угодий.

Молодые амазонские речные дельфины палево-серые. Взрослые особи очень светлые с розоватой или бледно-голубой спиной. В длину могут достигать 180 сантиметров, весить до 150 килограммов.

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