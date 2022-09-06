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Андского кондора вылечили от пищевого отравления в Боливии

Андского кондора вылечили от пищевого отравления в Боливии

Это самая крупная летающая птица Западного полушария. Андский кондор. Немного осмотревшись, он взлетает вверх. Птица возвращается..

Дата загрузки: 2022-09-07

Андского кондора вылечили от пищевого отравления в Боливии

Это самая крупная летающая птица Западного полушария. Андский кондор. Немного осмотревшись, он взлетает вверх. Птица возвращается к привычной жизни в дикой природе Боливии. Шестилетний самец только что прошёл лечение в биопарке «Агрофлори».

Туда кондора передали жители департамента Кочабамба. Они нашли его буквально умирающим. У пернатого хищника было пищевое отравление.

[Дора Кларос, министр охраны природы Кочабамбы]:
«Он лечился две недели и теперь готов вернуться в естественную среду обитания. Мы рады».

На птицу надели GPS-трекер. Теперь специалисты будут отслеживать её передвижение.

Андские кондоры занесены в Красную книгу. В дикой природе их осталось примерно десять тысяч. Кондоры размножаются медленно – один раз в полтора или два года. В одной кладке бывает не больше двух яиц.

Последние несколько десятилетий специалисты стараются восстановить численность андских кондоров.
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