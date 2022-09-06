Андского кондора вылечили от пищевого отравления в Боливии

Это самая крупная летающая птица Западного полушария. Андский кондор. Немного осмотревшись, он взлетает вверх. Птица возвращается..

Это самая крупная летающая птица Западного полушария. Андский кондор. Немного осмотревшись, он взлетает вверх. Птица возвращается к привычной жизни в дикой природе Боливии. Шестилетний самец только что прошёл лечение в биопарке «Агрофлори».

Туда кондора передали жители департамента Кочабамба. Они нашли его буквально умирающим. У пернатого хищника было пищевое отравление.

[Дора Кларос, министр охраны природы Кочабамбы]:

«Он лечился две недели и теперь готов вернуться в естественную среду обитания. Мы рады».

На птицу надели GPS-трекер. Теперь специалисты будут отслеживать её передвижение.

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Андские кондоры занесены в Красную книгу. В дикой природе их осталось примерно десять тысяч. Кондоры размножаются медленно – один раз в полтора или два года. В одной кладке бывает не больше двух яиц.

Последние несколько десятилетий специалисты стараются восстановить численность андских кондоров.

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