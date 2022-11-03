В Сантьяго вернули к жизни грязную реку

Ещё десять лет назад этот водоём в чилийской столице Сантьяго был зловонным и грязным, но сегодня..

Ещё десять лет назад этот водоём в чилийской столице Сантьяго был зловонным и грязным, но сегодня здесь поют птицы, цветут цветы и плещется рыба. Река Мапочо в прямом смысле ожила.

Этому предшествовали большие усилия природоохранного управления столицы и местных жителей. Начали с очистки канализационных вод, которые сюда сбрасывают.

[Эдсон Ландерос, менеджер по планированию в Aguas Andinas]:

«После больших усилий, больших инвестиций и амбициозного плана, который включал в себя три больших биофабрики и проект «Чистая городская река Мапочо» в 2012 году, мы смогли очистить 100% воды от канализации».

Раньше Мапочо была мёртвой: здесь вообще ничего не росло. Теперь картина совершенно иная.

[Хоакин Мур, директор фонда Mapocho Vivo]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Уже 10 лет сюда не попадают сточные воды. 10 лет здесь течёт чистая вода. Поэтому в реку возвращаются такие виды, как андский сом и пресноводные крабы. Мы видели даже нутрий и желтоклювую утку, которая теперь гнездится прямо в черте города».

Теперь экологи добиваются того, чтобы Мапочо официально признали полноценным водно-болотным угодьем Сантьяго. По их словам, река для мегаполиса очень важна – поглощает углерод, на 2 градуса понижает температуру воздуха и помогает защитить местную экосистему от инвазивных видов.

[Маурисио Фарби, глава природоохранного управления Сантьяго]:

«Мы работаем с 13-ю общинами, через которые течёт река Мапочо. Мы хотим объявить эту зону длиной в 18 километров городским парком и тем самым защитить биоразнообразие».

Если реке дадут официальный статус, её будет легче защитить от застроек, загрязнения и добычи песка и камня.

Короткая ссылка на эту страницу: