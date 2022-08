Как устроилась жизнь щенка без лап

Мужчина сидел в машине и увидел картонную коробку у дороги. Люди проходили мимо. Один человек остановился, достал оттуда щенка, но заметив, что у него нет передних лап, положил обратно.



Мужчина вышел из машины и взял на руки щенка чихуахуа. Он завернул собачку в футболку и повёз её домой покормить. Затем мужчина отвёз щенка в организацию по защите животных (Society for the Prevention of Cruelty to Animals) в Сан-Франциско, где могли оказать помощь.



«Несмотря на дефект Нарцисс (так назвали собаку) обычный щенок: любопытный, игривый и очень милый», – написали на страничке организации SPCA.

Сотрудники организации обратились в компанию, которая делает протезы для животных. Вскоре и Нарцисс получила свой протез на колёсах. Собака его быстро освоила.

Сотрудница компании по протезированию была тронута историй Нарцисс и решила забрать щенка домой. Она специально прилетела за ним из другого штата США. Теперь Нарцисс живёт в заботливой семье.