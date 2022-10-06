Как хобби дедушки изменило жизнь приютских кошек

Однажды пенсионер из штата Висконсин по имени Терри зашёл с щёткой в руке в приют для кошек. «Он просто вошёл и предложил расчесать кошек», – поделилась основательница приюта Элизабет Фельдхаузен.



С тех пор дедушка каждый день приходит в кошачий приют без клеток. «В конце концов, мы попросили его заполнить нашу анкету волонтёра», – рассказала Элизабет.



Обычно Терри расчёсывает пушистого питомца, а затем дремлет рядом с ним. Дедушка спит около часа, затем берёт другую кошку. Терри говорит, что и ему, и кошкам нравится процесс расчёсывания. Дедушка каждый день проводит в приюте около трёх часов.



Сотрудники приюта часто фотографировали дремлющего Терри с кошками. Однажды на страничке приюта в соцсетях разместили фото дедушки с любимым котом Луисом. На следующий день кота забрали в семью. Фотография стала вирусной. Она принесла известность приюту.



Теперь на страничке приюта часто публикуют фотографии с надписью: «Нам так повезло, что у нас есть такой человек, как Терри… Он расчёсывает всех кошек и может рассказать об их характере. Кроме того, он часто засыпает. Мы не возражаем – кошкам это необходимо! Терри – замечательный волонтёр».



Люди стали перечислять деньги на нужды приюта. «Терри просто счастлив, что его дремота собирает деньги для любимых кошек», – поделилась Элизабет.

