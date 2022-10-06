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Телеканал NTD

Как хобби дедушки изменило жизнь приютских кошек

Как хобби дедушки изменило жизнь приютских кошек
Как хобби дедушки изменило жизнь приютских кошек

Однажды пенсионер из штата Висконсин по имени Терри зашёл с щёткой в руке в приют для кошек. «Он просто вошёл и предложил расчесать кошек», – поделилась основательница приюта Элизабет Фельдхаузен.

С тех пор дедушка каждый день приходит в кошачий приют без клеток. «В конце концов, мы попросили его заполнить нашу анкету волонтёра», – рассказала Элизабет.

Обычно Терри расчёсывает пушистого питомца, а затем дремлет рядом с ним. Дедушка спит около часа, затем берёт другую кошку. Терри говорит, что и ему, и кошкам нравится процесс расчёсывания. Дедушка каждый день проводит в приюте около трёх часов.

Сотрудники приюта часто фотографировали дремлющего Терри с кошками. Однажды на страничке приюта в соцсетях разместили фото дедушки с любимым котом Луисом. На следующий день кота забрали в семью. Фотография стала вирусной. Она принесла известность приюту.

Теперь на страничке приюта часто публикуют фотографии с надписью: «Нам так повезло, что у нас есть такой человек, как Терри… Он расчёсывает всех кошек и может рассказать об их характере. Кроме того, он часто засыпает. Мы не возражаем – кошкам это необходимо! Терри – замечательный волонтёр».

Люди стали перечислять деньги на нужды приюта. «Терри просто счастлив, что его дремота собирает деньги для любимых кошек», – поделилась Элизабет.

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