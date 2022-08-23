Для Bugatti и Lamborghini заканчивается эра гиперкаров с двигателями внутреннего сгорания. На Автомобильной неделе в Монтерее..

Последние неэлектрические Bugatti и Lamborghini показали на автосалоне в США

Для Bugatti и Lamborghini заканчивается эра гиперкаров с двигателями внутреннего сгорания. На Автомобильной неделе в Монтерее именитые бренды представили новые модели, которые станут последними в линейке спорткаров на традиционном топливе.

Lamborghini демонстрирует модифицированный паркетник Urus Performante. Недавно он побил рекорд скорости среди кроссоверов на горной трассе Пайкс-Пик, поднявшись на вершину за 10 минут 39 секунд. Продажи стартуют в конце года. Базовая цена – 260 тысяч долларов.

[Стефан Винкельманн, президент компании Lamborghini]:

«В 23-м и 24-м годах мы переведём всю нашу линейку на гибридные двигатели. Мы обещаем клиентам, что к 25-му году сократим выбросы CO2 до 50%. В то же время машины станут производительнее».

Ещё одна лебединая песня – родстер Mistral. Это последний Bugatti с двигателем W16. Французская компания построит 99 таких гиперкаров. Цена каждого – пять миллионов евро. Все уже проданы. Новые модели будут с гибридными силовыми агрегатами.

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А вот итальянский бренд Maserati, наоборот, отказывается от гибридов.

[Билл Пеффер, сотрудник компании Maserati]:

«Мы не делаем жёсткого заявления, говоря, что больше не станем выпускать двигатели внутреннего сгорания. Мы будем строить и бензиновые, и электрические, и позволим выбирать клиентам».

На мотор-шоу дебютируют и электрические авто. Калифорнийская компания Lucid представила седан Air Sapphire с тремя электромоторами мощностью более 1200 лошадиных сил. Стартовая цена – 249 тысяч долларов.

Стартап «Зингер» привёз новую четырёхместную модель 21C VMAX. Кузов сделан из алюминиевого сплава собственной разработки. Гиперкар разгоняется до сотни за 1,9 секунды. Цены начинаются с двух миллионов долларов.

Неделя автомобилей в Монтерее проходит каждый август. Помимо новых люксовых авто, здесь всегда можно увидеть коллекцию роскошных винтажных спорткаров.

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