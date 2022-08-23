В Бразилию доставили сердце первого императора страны

Сердце первого императора Бразилии доставили в столицу страны из Португалии. 7 сентября 1822 года Педру I..

Сердце первого императора Бразилии доставили в столицу страны из Португалии. 7 сентября 1822 года Педру I провозгласил независимость португальской колонии и установил конституционную монархию.

В честь 200-летия этой даты сердце правителя в специальном сосуде выставят на всеобщее обозрение в здании МИДа страны.

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[Руй Морейра, мэр португальского города Порту]:«Возвращение сердца Педру I для всех нас – и для португальцев, и для бразильцев – очень радостное событие».

Колонизация Бразилии Португалией началась ещё в середине XVI века. В 1807 году в Португалию вторглись войска Наполеона I, и семья португальских монархов бежала в Бразилию. Через 13 лет король Жуан VI вернулся в Португалию, чтобы подавить либеральную революцию. Его сын Педру остался править Бразилией и объявил её независимость.

В 1831 году он отрёкся от престола в пользу своего сына, а потом уехал в Португалию. Там бывший император сумел вернуть престол своей дочери, вероломно занятый регентом. Вскоре Педру I заболел туберкулёзом и умер. Ему было 35 лет. Согласно последней воле, его сердце отделили от тела и хранили в церкви в городе Порту.

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