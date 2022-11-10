Мама-кошка усыновляет осиротевших щенков

Новые жильцы съёмной квартиры обнаружили там кошку с котятами. Они отвезли её в центр помощи животным в Лангебане в ЮАР.

Новорождённых котят спасти не удалось. Кошку назвали Кэтрин. Сотрудница центра Изель Мараллих забрала её домой. Кошка ходила по пятам за Изель и мяукала. Кэтрин искала своих малышей. «Это было душераздирающе», – вспоминает Изель. Успокаивалась кошка только, когда её гладили.

«Кошка была очень ласковой и не боялась моих собак. Она подходила к ним и тёрлась о каждую. Кэтрин засыпала только рядом с кем-нибудь из членов семьи. Казалось, ей не хватает любви», – рассказала Изель.



Когда в доме появились осиротевшие щенки, жизнь Кэтрин изменилась. Она звала их, когда они скулили, требуя еды, и вылизывала малышей, стараясь успокоить.



«Поначалу они немного боялись и сторонились её. Но кошка была настойчивой и ласковой, – рассказала Изель. – Они начали привыкать к тому, что кошка их вылизывает. Потом она просто легла в их лежанку и не отходила ни на шаг».



Щенки быстро привыкли к Кэтрин. В конце концов, она стала кормить их своим молоком. С этого момента Кэтрин успокоилась. «Она даже ела корм для щенков, который мы им давали. Щенки были счастливы, и она была счастлива!», – рассказала Изель.

Когда щенки подросли, им нашли новых владельцев. Теперь у Кэтрин появились два других малыша – пара осиротевших котят. Изель считает, что мама-кошка поможет ещё многим осиротевшим животным.