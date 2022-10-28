Мужчина придумал, как решить проблему с соседскими детьми

Домовладельцы не любят, когда кто-то вторгается на их территорию. И американец Дэйв Палаццоло из штата Юта не исключение. Мужчина решил установить видеокамеру, которая предупреждает о появлении незнакомца. Прошло немного времени, и камера сработала. Причём сигнал оповещения стал звучать каждый вечер.

«Приходит сигнал тревоги, и сразу охватывает волнение. Кажется, что кто-то хочет причинить нам вред», – поделился Дэйв.

Но как оказалось, возле дома на велосипеде катается четырёхлетний мальчик. Дэйв признался, что поначалу это его раздражало.

Но Дэйв не стал прогонять малыша, а использовал креативный подход. На подъездной дорожке к дому мужчина нарисовал мелом извилистую гоночную трассу.

На следующий день мама мальчика заметила рисунок и показала его сыну. Ребёнок, поняв, что это для него, обрадовался. Отец мальчика говорит, что сын сразу сделал пять кругов.

Позже Дэйв усовершенствовал трассу, сделав её длиннее и извилистее. Он также добавил дорожные знаки и ободряющие надписи. После дождя Дэйв рисовал мелом новую трассу. С каждым разом она становилась всё сложнее. Теперь по ней ездят взрослые, дети и мамы с колясками.

«Это изумительно. Это приносит нам радость, а также позволяет видеть лучшую сторону человека. Это приятно», – сказал отец мальчика.

Дэйву близок велоспорт. Он владелец компании по организации туров на мотоциклах. «Немного радости в наше время не помешает. Разве нам не станет лучше, если мы просто прокатимся на велосипеде и вспомним, каково это – быть ребёнком, хотя бы на несколько минут», – сказал он.