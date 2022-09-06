Школьники придумали устройство, которое помогает отцу-инвалиду гулять с ребёнком

Джереми Кинг из штата Мэриленд в США перенёс операцию по удалению опухоли мозга. Через три года после этого у него начались проблемы с равновесием во время ходьбы. Он стал пользоваться инвалидной коляской. В 2020 году Джереми и его жена Челси узнали, что у них будет ребёнок.



Супруги беспокоились о том, как Джереми будет гулять с ребёнком и помогать с домашними делами. Челси обратилась за помощью к коллеге в школе. Она попросила его вместе со старшеклассниками придумать коляску для ребёнка, которую можно прикрепить к инвалидной коляске.

Класс разделили на две группы. Одна работала над созданием конструкции (за основу взяли детское автокресло). Другие – над тем, как её соединить с инвалидной коляской. Ребята часто звонили Джереми, чтобы узнать его мнение и получить рекомендации. «Школьники учли всё, что я им говорил, и вложили сердце в создание этой модели», – рассказал Джереми.



Челси и Джереми опробовали конструкцию через несколько недель после рождения сына. «Пользоваться этой коляской оказалось очень здорово. Раньше я и не надеялся, что смогу гулять с сыном, – сказал Джереми. – Большинство людей могут выйти на прогулку с семьёй, но для меня это было очень сложно».



Преподаватель считает, что тот, кто немного умеет работать руками, может сделать такое приспособление. К тому же оно не требует больших затрат. Челси сначала думала, что проект будет только выполнением личной просьбы. Теперь она рада, что он превратился в нечто большее. Такая конструкция может помочь и другим людям с ограниченными возможностями.