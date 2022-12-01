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Телеканал NTD

Ребёнок спас всю семью и собаку от пожара

Ребёнок спас всю семью и собаку от пожара
Ребёнок спас всю семью и собаку от пожара

Пятилетний Ной Вудс проснулся от запаха гари в комнате. Мальчик вскочил с кровати и разбудил двухлетнюю сестру. Приоткрыв дверь, он увидел пламя.

Из дома дети выбрались через окно. Оставив сестру во дворе, мальчик вернулся в комнату за собакой. Потом побежал в соседний дом, чтобы позвать на помощь своего дядю. Мужчина разбудил остальных членов семьи. Все спаслись из горящего дома.

Пожарные округа Бартоу штата Джорджия, прибывшие на место происшествия, оказали помощь Ною и ещё четырём людям. У всех были незначительные ожоги, и они надышались дымом. Пожарные считают, что возгорание произошло из-за перегруженной электрической розетки в детской спальне.

Местные власти сообщили, что маленький герой станет почётным пожарным округа Бартоу. Ему также вручат редкую награду за спасение жизни. Её обычно дают профессиональным спасателям.

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