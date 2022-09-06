Землетрясение в Китае: десятки жертв

Сильное землетрясение произошло на юго-западе Китая в провинции Сычуань. Оно было магнитудой 6,8. Подземные толчки зафиксировали..

Сильное землетрясение произошло на юго-западе Китая в провинции Сычуань. Оно было магнитудой 6,8. Подземные толчки зафиксировали в понедельник после полудня.

Пострадала столица провинции – город Чэнду. В мегаполисе живёт 21 миллион человек. Город находился на карантине из-за COVID-19. Землетрясение качало здания и вызвало оползни. В горах также произошли камнепады, из-за чего завалило некоторые дороги. Разрушены жилые дома и наблюдаются перебои с подачей электричества.

Сообщается о 46 погибших и 16 пропавших без вести, ещё 50 человек пострадали. Это официальные данные, и они могут сильно отличаться от реальных.

Эпицентр землетрясения находился в 226 километрах от Чэнду, в уезде Лудин на краю Тибетского нагорья. Там сходятся тектонические плиты, и подземные толчки бывают часто. По данным властей, там погибло семь человек. Ещё 14 жертв – в соседнем уезде Шимянь.

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Напомним, в 2008 году в Сычуани произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 7,9. Тогда погибло почти 90 тысяч человек.

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