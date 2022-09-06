Грозный взгляд и страшный оскал. В индийском городе Тривандрам уличные артисты исполняют «танец тигра» в выразительных..

Как танцуют «танец тигра» в честь праздника урожая

Грозный взгляд и страшный оскал. В индийском городе Тривандрам уличные артисты исполняют «танец тигра» в выразительных костюмах и масках. Эта традиция – часть фестиваля «Онама».

Он посвящён сбору урожая, а также королю Махабали, который управлял древним народом штата Керала. Люди его любили за щедрость и справедливость. А «танец тигра» отражает мужественность древних правителей.

[уличный артист]:

«Этот танец – часть праздника. Нас пригласили выступить здесь. Наша миссия – развлекать жителей Тривандрама и дарить им счастье».

Фестиваль «Онама» длится десять дней. По всему штату проходят красочные парады, шествия слонов, выступают танцоры и музыканты. Ещё одно яркое зрелище – гонки на традиционных лодках.

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В дни праздника люди убираются в домах, покупают новую одежду и украшения, которые дарят друг другу. Фестиваль «Онама» считается предвестником процветания общества.

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