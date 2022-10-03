Муж ради жены придумал уникальный велосипед

Супруги Билл и Глэд Форвард из Австралии знают друг друга с восьми лет.

«Когда мы только начали встречаться, я ездил к её дому на велосипеде. Нужно было проехать пять километров. Другого способа добраться не было», – вспоминает Билл.

Когда молодые люди поженились, у каждого был свой велосипед. Потом у Глэд появился велосипед с детским сиденьем впереди. Дети путешествовали вместе с ними.

В 2004 году Глэд поставили диагноз: болезнь Альцгеймера. Болезнь быстро прогрессировала. Женщина стала плохо видеть, ей также пришлось пользоваться инвалидной коляской.



Супруги уже не могли кататься на велосипеде, как раньше. Билл решил сделать специальный велосипед. Он разработал проект: гибрид велосипеда и инвалидной коляски. На заказ ему сделали велосипед-тандем. У него одно колесо сзади и два спереди. Есть ремни безопасности и подставка для ног.



Управляет велосипедом Билл. Теперь супруги снова вместе катаются по паркам и пляжам в своём районе. «Когда мы едем на велосипеде, Глэд слышит ветер и чувствует, как он развевает волосы. Это очень приятно», – рассказал Билл.



Если погода хорошая, то супруги катаются три раза в неделю. «Многие люди к нам подходят и разговаривают с нами, и это радует», – поделился Билл.

Несмотря на трудности, Билл с любовью делает для Глэд всё «с минуты её пробуждения до того времени, когда она ложится спать». «Я не считаю это бременем, а считаю большой привилегией – заботиться о той, которую люблю все эти годы», – говорит Билл.

Велосипедным креслом заинтересовалась одна небольшая компания. Теперь планируют расширить производство, чтобы охватить всех, кто нуждается в такой технике.

