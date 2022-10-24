На этом школьном уроке нет ни доски, ни парт, ни электронных гаджетов. Но подросткам многому нужно..

Детей учат работать в огороде и ухаживать за коровами в одной из школ Австралии

[Джесс Томпсон, школьница]:

«Абсолютно другая среда по сравнению с обычной школой. Тут совсем не так. Конечно, правила и требования сохраняются, но тут так интересно».

На этом школьном уроке нет ни доски, ни парт, ни электронных гаджетов. Но подросткам многому нужно научиться.

Эти подростки ходят в особую школу примерно в 2,5 часах езды от австралийского Брисбена. Здесь их учат ведению сельского хозяйства.

[Джон Хансен, преподаватель]:

«Мы можем найти детей, которым это нравится, которые увлекаются фермерством. Мы обучаем их и открываем перед ними новые возможности в нашей сельскохозяйственной индустрии».

Фермы школы расположились на площади в 24 гектара. Школьники выращивают самые разные фрукты и овощи, причём в промышленных масштабах. Потом продукцию продают в разных магазинах штата Квинсленд.

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[Джон Хансен, преподаватель]:

«Наше производство в целом небольшое. Можем многое выращивать, а вот скот разводим в меньших масштабах, но его достаточно, чтобы в загоне было больше, чем одна или две коровы».

Некоторых привлекает работа с животными, некоторых – растениеводство. А кому-то по душе пришлась сельхозтехника.

[Митч Виндоу, школьник]:

«Это большой шаг вперёд, прекрасное начало для работы в индустрии».

Дети говорят, что работа здесь не просто интересная. Она даёт им отличный опыт и уверенность в том, что их будущие фермы будут в надёжных руках.

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