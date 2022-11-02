Как сотрудники магазина помогли двухлетнему мальчику

У двухлетнего малыша Логана диагностировали нарушение мышечного тонуса. Он не мог стоять самостоятельно и ходить, как другие дети в его возрасте. Ребёнок с родителями посещал физиотерапевта и выполнял упражнения для укрепления мышц.

Врач посоветовал родителям купить ребёнку тренажёр для ходьбы. Родители узнали из видео в Интернете как самим сделать ходунки. Они составили список необходимых материалов и пошли в магазин, там попросили работников подобрать всё нужное.

«Они начали собирать детали и сказали, что сами сделают ходунки и не возьмут денег. Они предложили нам сходить поесть мороженого и вернуться через час», – рассказала мама мальчика.

Когда семья вернулась, ходунки были готовы. На них даже написали имя мальчика. Увидев всё это, мама мальчика не могла сдержать слёз. «Все плакали, видя, как Логан ходит с широкой улыбкой на лице… Спасибо всем, кто помог семье малыша», – написал на своей страничке в соцсетях сотрудник магазина.



«Вы даже не представляете, как в мире много детей с мышечной гипотонией. Я с благодарностью рассказываю всем, что ещё есть добрые люди, готовые помочь», – написала мама мальчика на страничке в соцсетях.