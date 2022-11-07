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Как мама наряжает четырёх детей на Хэллоуин. Фото

Как мама наряжает четырёх детей на Хэллоуин. Фото
Как мама наряжает четырёх детей на Хэллоуин. Фото

На Хэллоуин обычно надевают костюмы, делают забавные фотографии и наслаждаются сладкими угощениями. В американской семье Шмидтов творчески подходят к фотографии.

Патти Шмидт – фотограф из Нью-Джерси. Она любит наряжать своих четырёх детей на Хэллоуин. У неё три сына и дочка. Ларри 28 лет, Патрику – 26, Гэвину – 22 и дочке Эйвери – пять лет.

Патти родила Эйвери в 44 года. Женщина вспоминает реакцию взрослых сыновей на её беременность: «Сначала они были удивлены так же, как и мы с мужем. Затем они пришли в восторг. К тому времени, когда мне исполнилось 40 лет, я уже потеряла надежду родить ещё одного ребёнка», – вспоминает женщина.

Патти завела традицию фотографировать детей в сказочных костюмах на Хэллоуин в 2017 году. Четвёрка изображала персонажей из «Волшебника страны Оз». На этой фотографии годовалая Эйвери запечатлена в воздухе.

Братья с сестрой в костюмах на Хэллоуин в стиле героев «Волшебника страны Оз».


В следующем году они снялись в образе героев «Звёздных войн», затем – в «Игре престолов».


Сыновья не возражают против ежегодной маминой традиции. Они хорошие спортсмены и обожают Эйвери. А фотосессии служат прекрасным поводом для сплочения семьи.

«Когда я предлагаю очередную тему, они могут наигранно стонать, – рассказала Патти. – Но обычно съёмки проходят весело».

В прошлом году братья с сестрой воссоздали образы из фильма «Принцесса-невеста».


Вот костюмы на Хэллоуин 2022 года. «Всё, что вам нужно, это вера, доверие и немного пыльцы пикси», – подписала фото Патти.

«Они близки, несмотря не только на разницу в возрасте, но и на физическое расстояние», – поделилась Патти. «Два старших сына живут в разных штатах. Но я стараюсь как можно чаще собирать всех вместе», – добавила она.

Хотя Патти с мужем не предполагали, что у их сыновей появится такая маленькая сестрёнка, но они довольны, что всё так вышло.

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