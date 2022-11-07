Как мама наряжает четырёх детей на Хэллоуин. Фото

На Хэллоуин обычно надевают костюмы, делают забавные фотографии и наслаждаются сладкими угощениями. В американской семье Шмидтов творчески подходят к фотографии.

Патти Шмидт – фотограф из Нью-Джерси. Она любит наряжать своих четырёх детей на Хэллоуин. У неё три сына и дочка. Ларри 28 лет, Патрику – 26, Гэвину – 22 и дочке Эйвери – пять лет.

Патти родила Эйвери в 44 года. Женщина вспоминает реакцию взрослых сыновей на её беременность: «Сначала они были удивлены так же, как и мы с мужем. Затем они пришли в восторг. К тому времени, когда мне исполнилось 40 лет, я уже потеряла надежду родить ещё одного ребёнка», – вспоминает женщина.

Патти завела традицию фотографировать детей в сказочных костюмах на Хэллоуин в 2017 году. Четвёрка изображала персонажей из «Волшебника страны Оз». На этой фотографии годовалая Эйвери запечатлена в воздухе.



Братья с сестрой в костюмах на Хэллоуин в стиле героев «Волшебника страны Оз».



В следующем году они снялись в образе героев «Звёздных войн», затем – в «Игре престолов».



Сыновья не возражают против ежегодной маминой традиции. Они хорошие спортсмены и обожают Эйвери. А фотосессии служат прекрасным поводом для сплочения семьи.

«Когда я предлагаю очередную тему, они могут наигранно стонать, – рассказала Патти. – Но обычно съёмки проходят весело».



В прошлом году братья с сестрой воссоздали образы из фильма «Принцесса-невеста».



Вот костюмы на Хэллоуин 2022 года. «Всё, что вам нужно, это вера, доверие и немного пыльцы пикси», – подписала фото Патти.

«Они близки, несмотря не только на разницу в возрасте, но и на физическое расстояние», – поделилась Патти. «Два старших сына живут в разных штатах. Но я стараюсь как можно чаще собирать всех вместе», – добавила она.

Хотя Патти с мужем не предполагали, что у их сыновей появится такая маленькая сестрёнка, но они довольны, что всё так вышло.