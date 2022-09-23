Японцам разрешили приходить на работу с собаками

В Японии, прежде чем завести собаку, нужно сто раз подумать. С питомцем не пустят в рестораны..

В Японии, прежде чем завести собаку, нужно сто раз подумать. С питомцем не пустят в рестораны и кафе, а в общественном транспорте нужна переноска. Но в этом офисе в Кавасаки правила иные. Здесь рады служащим, которые приходят на работу с собакой.

Для этого оборудовали несколько кабинетов, а также игровую комнату. Она рассчитана на шестерых лохматых питомцев.

Юка Хатагаки уже некоторое время ходит в офис с пуделем мальтипу по кличке Ноэль. А до этого из-за пандемии она долго работала удалённо.

[Юка Хатагаки, владелица собаки]:

«Когда удалённая работа превратилась в норму, общаться с людьми стало труднее. Поэтому я подумала, что это отличная возможность – приходить в офис и общаться. А собаки помогают растопить лёд».

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Маюми Иноуэ завела щенка во время пандемии. Пока ему нужно много внимания. Поэтому она тоже ходит на работу с собакой.

[Маюми Иноуэ, владелица собаки]:

«Так можно находиться рядом со своим питомцем во время работы. А у него есть возможность познакомиться с другими собаками, а также людьми. Это хорошо для него».

Пока всё это только эксперимент. Он продлится до конца года.

[Мицуя Акамацу, сотрудник компании Fujitsu]:

«Мы не можем сказать, надолго ли сохраним такой способ работы вместе с питомцами. Тестирование ещё не закончилось. Но думаю, было бы хорошо, если бы так начали делать не только здесь».

Цель эксперимента японской компании – понять, как создать наилучшие условия работы для сотрудников.

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