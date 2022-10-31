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Не везёт: почему британцы стали меньше любить чёрных кошек

Не везёт: почему британцы стали меньше любить чёрных кошек

Чёрным кошкам из приютов нужно в два раза больше времени, чтобы найти новый дом, чем их..

Дата загрузки: 2022-11-01

Не везёт: почему британцы стали меньше любить чёрных кошек
Чёрным кошкам из приютов нужно в два раза больше времени, чтобы найти новый дом, чем их полосатым, рыжим и белым собратьям.

Такую статистику приводят питомники в Великобритании. Несмотря на то, что чёрные кошки в стране считаются символом удачи, в последние годы они всё менее популярны. Многие говорят, что питомцы с таким окрасом плохо получаются на фото для социальных сетей.

Королевское общество защиты животных от жестокого обращения сообщает, что в среднем поиск нового дома для чёрной кошки занимает 30 дней. Для кошек другого окраса нужно около 16.

Теперь защитники животных призывают людей изменить свои представления.

[Дженни Эден, работница приюта]:
«Люди приходят к нам и говорят, что хотят рыжего или полосатого кота. Но мало кто приходит и говорит, что хочет чёрного. Но, думаю, в них нет ничего такого, они такие же, как остальные».

Посетительница кошачьего кафе в Брайтоне говорит, что ей больше нравятся чёрные кошки.

[посетительница кошачьего кафе]:
«Просто потому, как свет играет на их шерсти. Думаю, они прекрасны».

Впрочем не все разделяют её точку зрения. Владелица кафе говорит, что свою предыдущую чёрную кошку с трудом устроила в новую семью.

[Флоренс Хит, владелица кошачьего кафе]:
«Пока её не приютили, она прожила с нами почти год. К сожалению, ушло много времени. Всех остальных разбирали, а она оставалась с нами долго».

Шотландцы верят, что чёрная кошка, которая зашла в дом, приносит богатство и процветание. Она также принесёт много поклонников своей хозяйке.

С другой стороны такая кошка также считается символом тёмной силы и часто изображается как помощница ведьм.

В Средние века из-за этих предрассудков людей заставляли убивать чёрных кошек. Это отчасти привело к нашествию крыс и распространению бубонной чумы.
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