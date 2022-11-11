В Австралии призывают нанимать на работу больше пожилых

Диана Роберт 30 лет отработала госслужащим в Великобритании. Потом вернулась в Австралию. Говорит, что сейчас ей..
Дата загрузки: 2022-11-11
[Диана Робертс, австралийка]:
«Отношение к более пожилым людям в Австралии не очень хорошее. Мы видим, что такие люди в глазах остальных как пустое место».
У неё прекрасная квалификация. Но предлагают только частичную занятость. Да и вариантов не так много.
[Диана Робертс, австралийка]:
«Пожилых людей часто не берут на полный рабочий день. Но они могут работать по 4-5 часов».
В стране наблюдается нехватка рабочей силы. С другой стороны, в наличии имеются десятки тысяч более зрелых соискателей работы.
В рекрутинговой индустрии говорят, что работодателям следует обратить внимание на пожилых. Им также стоит стать более гибкими в отношении графика и позволять работать из дома.
[Крис Кент, сотрудник рекрутинговой компании]:
«Мы должны принять тот факт, что люди будут работать и в 70, и в 80 лет. Поэтому, если мы начинаем дискриминировать людей уже с 50, то мы действительно отворачиваемся от многих талантов».
В стране насчитывается более 170 тысяч безработных в возрасте от 55 до 64 лет, которые предпочли бы работать. Почти половина из них имеют квалификацию. Примерно у пятой части есть высшее образование.
[Тим Бентли, профессор Университета Эдит Коуэн]:
«Дискриминация по возрасту – это бич. Она влияет на здоровье и благополучие пожилых работников, а также на процветание организации».
Диана снимает дом с другой женщиной её возраста, чтобы сводить концы с концами на государственное пособие по безработице.
Недавно она получила диплом юриста с отличием. Надеется, что это снова откроет перед ней двери в профессиональную жизнь.
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