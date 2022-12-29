Игры, конкурсы и новые друзья: в Нью-Дели устроили праздник для кошек и собак

Полоса препятствий, бассейны с мячами и десятки новых друзей. В Нью-Дели проходит масштабный фестиваль домашних питомцев...
Дата загрузки: 2022-12-29
Полоса препятствий, бассейны с мячами и десятки новых друзей. В Нью-Дели проходит масштабный фестиваль домашних питомцев. Участвуют более тысячи собак и кошек, а также их владельцы.
[владелец собаки]:
«Это время общения для домашних животных. Моему псу здесь очень нравится. Он тоже немного поиграл. Так что он отлично проводит время».
[владелица собаки]:
«Мой пёс впервые встречает столько собак. Я немного волновалась, поскольку не знала, как он это воспримет, но ему нравится. Он уже заводит друзей».
На фестивале проходят соревнования, конкурсы, показы мод и мастер-классы. Также здесь можно сходить на приём к ветеринару или посетить специалиста по грумингу. Кроме того, на мероприятии представлены различные товары для животных, начиная с кормов и заканчивая одеждой.
[владелица собаки]:
«Я многое здесь нашла. Например, футболки для собак и разные шлейки. Мне нравится выбор».
Этот фестиваль домашних питомцев – крупнейший в Индии. Он впервые прошёл в 2014 году. Его проводят в Нью-Дели, Мумбаи и Бангалоре. В мероприятии участвуют не только кошки и собаки. В этом году, например, одна гостья принесла игуану.
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