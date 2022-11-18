Потерявшаяся собака сама пришла в полицию

Говорят, что бордер-колли – одна из умнейших пород собак. Это в очередной раз доказал интересный случай..
Дата загрузки: 2022-11-18
Это Рози. Она живёт в регионе Мидлендс и недавно потерялась. Однако собака не стала метаться по улицам в поисках своих хозяев, а пришла прямиком в местный полицейский участок.
На видео видно, как Рози уверенно заходит в отделение, будто точно знает, куда идёт. Потом спокойной ложится у двери и ждёт.
Хозяйка Рози говорит, что эта собака всегда отличалась прилежным поведением. Но женщина и не подозревала, что она настолько самостоятельная.
[Джули Харпер, хозяйка собаки]:
«Она такая умная. Я была рада, что она не сильно нервничала и, очевидно, в полицейском участке ей было комфортно».
Рози потерялась во время прогулки. Её напугал звук фейерверка, она метнулась в укрытие и потом поняла, что хозяина рядом нет. После этого собака направилась прямиком в полицию.
[Фиона Лейси, офицер полиции]:
«По-моему, это чудо. Правильно говорят, что собаки не бродят бесцельно. Никогда не видела, чтобы собака заходила в полицейский участок, особенно напуганная фейерверком. Она потерялась и сама пришла в безопасное место. Очень-очень умная собака».
На Рози был ошейник с идентификационной биркой. Полицейские позвонили хозяевам, и те пришли забрать собаку. Радости животного не было предела. История закончилась благополучно.
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