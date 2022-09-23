Пластинка Дэвида Боуи появилась на Аллее музыкальной славы в Лондоне

Дэвид Боуи получил памятный камень на Аллее музыкальной славы в Лондоне. В брусчатку вмонтировали табличку в..

Дэвид Боуи получил памятный камень на Аллее музыкальной славы в Лондоне. В брусчатку вмонтировали табличку в форме виниловой пластинки с надписью «Икона». Она будет соседствовать в районе Кэмден с такими именами, как The Who, Эми Уайнхаус, Madness и Soul II Soul.

На церемонию открытия пришёл барабанщик Мик Вудманси, который играл в группе Боуи под названием «Пауки с Марса» 1970 по 73 год.

[Мик Вудманси, барабанщик]:

«Для меня это было приключение, в тот период я тесно сотрудничал с ним в студиях, турах и даже на вечеринках. Он был просто потрясающим художником, и оставался им 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Он всегда был на работе, и это отражалось в том, что он создавал».

Из-за пандемии COVID-19 новые таблички на Аллее музыкальной славы не появлялись с марта 2020 года. Пластинка Боуи стала первой за последние несколько лет. Её приурочили к выходу фильма Moonage Daydream. Он рассказывает о жизни певца и автора песен, который умер от рака в 2016 году.

[Ли Беннетт, основатель Музыкальной аллеи славы]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Аллею музыкальной славы основали в Лондоне в 2019 году. Она повторяет аналогичную Аллею в Голливуде, однако посвящена исключительно музыкантам. Первую пластинку заложили в честь группы The Who.

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