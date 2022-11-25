Мужчина путешествует по стране ради бездомных собак

Мексиканец Эдгардо Зига ездит на трёхколёсном велосипеде по всей стране, спасая бездомных собак. Его цель – привлечь внимание людей к проблеме жестокого обращения с животными.



Эдгардо начал путешествие по Мексике в 2013 году и уже помог сотням животным. Мужчина находит бродячих собак возле шоссе и на городских улицах. Специально для них возит воду, еду и лекарства.



В пути его сопровождает стая верных собак. Его «спасательная команда» облегчает работу с бездомными животными. У них быстро возникает доверие к человеку, и он может им помочь. Мужчина передаёт собак в различные центры, которые помогают подыскать им новых хозяев. Тем, кого не берут, старается облегчить жизнь.

«Собакам всё равно, идём ли мы под дождём или пересекаем пустыню. На голод тоже не обращают внимания. Они не бросят меня и всегда будут рядом», – поделился Эдгардо.



Мужчина берётся за любую работу, чтобы заработать деньги для помощи своим подопечным. Видео о путешествии Эдгардо быстро распространилось в Интернете. После этого люди стали предлагать ему помощь.

Мужчина всегда в дороге. Он не может забрать всех собак с собой, но пытается улучшить их жизнь. Эдгардо называет свою миссию по спасению собак «путешествием ради пробуждения сознания людей».