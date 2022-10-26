Как собака спасала хозяйку

Американка Гвендола Джонсон из штата Калифорния приютила бездомную собаку одиннадцать лет назад. Собаку назвала Сэнди, и с тех пор они никогда не расставались. Недавно женщина столкнулась со сложной ситуацией, и верная собака ей помогла.



88-летняя Гвендола споткнулась о порог в доме и упала. Она не могла подняться и час пролежала в беспомощном состоянии. Но рядом был Сэнди, который действовал на неё успокаивающе.



Когда приехал уборщик мусора, он не услышал зов о помощи. Бабушка сказала псу: «Иди и приведи его!» Виляя хвостом, Сэнди подошёл к уборщику Кирку Уайту и залаял. Затем стал бегать вокруг него. «Своим лаем он как будто говорил: «Я хочу тебе кое-что показать – иди за мной сюда… я хочу, чтобы ты это увидел»», – вспоминает Кирк.



Мужчина пошёл за Сэнди. Пёс привёл его к крыльцу, где упала хозяйка. Мужчина помог женщине подняться. Травм у неё не было.



Внучка рассказала, что они не могли сдержать слёз, просматривая видеозапись: «Мы все плакали, когда смотрели видео. Сэнди отлично справился». А Кирку сказали, что ему всегда будут рады в этом доме