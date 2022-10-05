Фонд Джеффа Безоса планирует восстановить 100 млн га земель в Африке

Один из богатейших людей мира и основатель Amazon Джефф Безос намерен остановить вырубку лесов и вернуть..

Один из богатейших людей мира и основатель Amazon Джефф Безос намерен остановить вырубку лесов и вернуть плодородие почве в Африке. Грандиозный проект включает в себя восстановление земель на площади в 100 миллионов гектаров.

[Эндрю Стир, директор организации Earth Fund]:

«60 процентов почвы в Африке деградировало. Под восстановлением мы подразумеваем очень простую идею. То есть сажать больше деревьев, кустов и сельскохозяйственных культур, чтобы они с помощью магии фотосинтеза очищали воздух от углерода. Фермеры будут больше зарабатывать, появится больше продуктов, почва станет плодороднее, а люди – здоровее».

Проект будут осуществлять семь партнёрских организаций. Экологический фонд Безоса выделит на него более пяти миллионов долларов.

Ещё пять миллионов долларов пойдут на то, чтобы высадить 35 миллионов деревьев в Кении, Мозамбике и на Мадагаскаре.

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Страны Африки постоянно страдают из-за экстремальных погодных условий. Где-то годами длится засуха, в то время как другие районы топят наводнения.

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