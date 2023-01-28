Электромопед с запасом хода 100 км построил индийский студент

Индийский студент Мелбин Рави из Коттаяма сам построил электрический мопед под названием Wild X. Он оборудован..
Дата загрузки: 2023-01-28
[Мелбин Рави, студент-изобретатель]:
«Мне потребовалось три года, чтобы построить этот мопед, и он ещё в стадии разработки».
Мелбин учится в Колледже искусств и наук на технологическом факультете. Его работу курирует преподаватель.
[Хамад Шейх, преподаватель]:
«У этого электромопеда запас хода в обычном режиме – примерно 200 километров. Его можно перевести в режим бездорожья, в котором он работает на полную мощность. В этом случае заряда хватит на 100 километров».
Мопед заряжается от электросети 3-4 часа. Аккумуляторная батарея также подзаряжается во время движения.
Изобретатель обещает, что электромопед появится в продаже в ближайшие два года.
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