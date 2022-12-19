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Семья мексиканцев почти 100 лет делает рождественские вертепы

Семья мексиканцев почти 100 лет делает рождественские вертепы

Фигурки людей, животных, парящего ангела и, конечно же, сцена рождения Ииуса. Этот рождественский вертеп создала семья..

Дата загрузки: 2022-12-20

Семья мексиканцев почти 100 лет делает рождественские вертепы

Фигурки людей, животных, парящего ангела и, конечно же, сцена рождения Ииуса. Этот рождественский вертеп создала семья мексиканцев. Вот уже много лет каждый год она открывает двери своего дома в Мехико, чтобы люди смогли полюбоваться её творением.

[гость]:
«Это впечатляющая работа. Однажды я проходил мимо и видел, как люди здесь что-то проектируют, вырезают какие-то детали и расставляют по местам маленькие фигурки. Вертеп выглядит небольшим, но сделать это не так-то просто».

Посмотреть на вертеп часто приходят целыми семьями.

[гостья]:
«Думаю, что такие традиции – очень важная семейная ценность. Её хранят во всём мире. Я хочу, чтобы мой сын узнал историю Иисуса и помнил: что бы ни происходило, Рождество празднуется в честь рождения Бога».

Семья Онтиверос создаёт такие вертепы и показывает их людям с 1927 года. Для этого за месяц до Рождества вместе собираются все родственники – бабушки и дедушки, мамы и папы, тёти и дяди, а также дети и племянники. Они продумывают всю сцену, а потом кропотливо делают вертеп.
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