130 тысяч человек приехали на фестиваль горной форели в Южной Корее

130 тысяч поклонников подлёдной рыбалки собрались в Хвачхоне на севере Южной Кореи. Здесь проходит фестиваль горной..
Дата загрузки: 2023-01-10
130 тысяч поклонников подлёдной рыбалки собрались в Хвачхоне на севере Южной Кореи. Здесь проходит фестиваль горной форели. Несмотря на холод, люди не отходят от лунок часами. Некоторые рыбачат лёжа.
[участница фестиваля]:
«Я легла, чтобы видеть проплывающую рыбу, и надеюсь её поймать. Я вижу, как она проплывает мимо крючка, но у меня пока не клюёт».
А любители более острых ощущений ловят форель прямо голыми руками в небольшом импровизированном бассейне.
[участник фестиваля]:
«Я поймал пять рыбин и очень счастлив. Фестиваль возобновился (в этом году) после перерыва. Здесь очень холодно, но я не обращаю внимания».
Фестиваль с каждым годом всё популярнее. Южнокорейцы приезжают сюда целыми семьями. Помимо рыбалки, здесь можно поучаствовать в конкурсах, соревнованиях и развлекательных мероприятиях.
Подлёдная рыбалка продлится до конца января. Обычно на фестиваль приезжают сотни тысяч людей.
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