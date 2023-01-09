130 тысяч поклонников подлёдной рыбалки собрались в Хвачхоне на севере Южной Кореи. Здесь проходит фестиваль горной..

130 тысяч человек приехали на фестиваль горной форели в Южной Корее

130 тысяч поклонников подлёдной рыбалки собрались в Хвачхоне на севере Южной Кореи. Здесь проходит фестиваль горной форели. Несмотря на холод, люди не отходят от лунок часами. Некоторые рыбачат лёжа.

[участница фестиваля]:

«Я легла, чтобы видеть проплывающую рыбу, и надеюсь её поймать. Я вижу, как она проплывает мимо крючка, но у меня пока не клюёт».

А любители более острых ощущений ловят форель прямо голыми руками в небольшом импровизированном бассейне.

[участник фестиваля]:

«Я поймал пять рыбин и очень счастлив. Фестиваль возобновился (в этом году) после перерыва. Здесь очень холодно, но я не обращаю внимания».

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Фестиваль с каждым годом всё популярнее. Южнокорейцы приезжают сюда целыми семьями. Помимо рыбалки, здесь можно поучаствовать в конкурсах, соревнованиях и развлекательных мероприятиях.

Подлёдная рыбалка продлится до конца января. Обычно на фестиваль приезжают сотни тысяч людей.

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