На равнины Великобритании впервые за полтора века вернулись самые тяжёлые летающие птицы Европы. Эти пернатые принадлежат..

Самые тяжёлые летающие птицы Европы впервые за 150 лет вернулись в Великобританию

На равнины Великобритании впервые за полтора века вернулись самые тяжёлые летающие птицы Европы. Эти пернатые принадлежат к виду дрофа. Самцы могут весить до 22 килограммов. Самки в два раза легче.

Когда-то в графстве Уилтшир на юге Англии было бессчётно много дроф. Изображение этой птицы есть на флаге и гербе графства.

Но дрофы с древности считались «княжеской» дичью, и на них часто охотились. В первой половине XIX века в Евразии пернатые оказались на грани вымирания, а в Великобритании они и вовсе исчезли. Помимо чрезмерной охоты, роль сыграло и развитие сельского хозяйства: распашка степей и полей, а также использование химикатов.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Более 20 лет назад британский эколог Дэйв Уотерс и команда волонтёров занялись разведением дроф. Они получали яйца из Испании и России, помещали их в инкубатор и выращивали вылупившихся птенцов.

Сейчас на равнинах Уилтшира обитает около ста птиц.

[Дэйв Уотерс, эколог]:

«Это удивительная история успеха. Большинство этих птиц родились в Уилтшире и выращены родителями. То есть это настоящие дикие дрофы. И я очень рад это видеть».

Дрофы стали исчезающим видом во всей Евразии. Эти птицы занесены в международную Красную книгу и в Красные книги всех стран, где они обитают. Над спасением вида работают уже больше ста лет. Программы разведения есть в Германии, Венгрии и России.

В графстве Уилтшир в прошлом году обнаружили рекордное для региона количество кладок. Специалисты считают, что теперь популяция будет стабильно увеличиваться.

Короткая ссылка на эту страницу: