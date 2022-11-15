За 184 000 евро продали самый большой белый трюфель в Италии

Эти белые трюфели – самый дорогой деликатес в мире. И это в очередной раз подтверждают итоги..

Эти белые трюфели – самый дорогой деликатес в мире. И это в очередной раз подтверждают итоги аукциона в городе Гринцане-Кавур на северо-западе Италии.

В этом году ценный гриб весом 700 граммов продали за 184 тысячи евро. Аукционисты добавили к нему клубень весом 250 граммов. Таким образом общий вес достиг почти килограмма, а цена за грамм составила 194 евро. Счастливым обладателем трюфелей стал покупатель из Гонконга.

В прошлом году самым дорогим лотом аукциона был гриб весом 830 граммов. За него выручили 103 тысячи евро. Каждый грамм покупателю обошёлся в 124 евро.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Белые трюфели, в отличие от чёрных, не вырастить на плантациях. Они растут только в естественных условиях под дубами и некоторыми хвойными деревьями. Искать грибы помогают обученные собаки, но процесс этот долгий и трудный.

Ценные клубни добывают в разных странах, но особенно славятся грибы из итальянского региона Пьемонт. Каждый год там в городке Альба проходит Международная ярмарка белых трюфелей. Она привлекает до 100 тысяч гостей.

Короткая ссылка на эту страницу: