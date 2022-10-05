В Индии построили первый дрон для военных кораблей

Собственный дрон впервые появится у индийского Военно-морского флота. Беспилотник создал стартап из Пуны в сотрудничестве с..

Собственный дрон впервые появится у индийского Военно-морского флота. Беспилотник создал стартап из Пуны в сотрудничестве с ВМС Индии. Аппарат будут использовать для доставки груза или пассажира с одного военного корабля на другой прямо в море, когда возникнет такая необходимость.

[Никундж Парашар, глава компании Sagar Defence Engineering]:

«Этот дрон может поднять 100 килограммов груза или перевезти человека, которому нужна медицинская помощь».

Беспилотник оборудован 16 винтами. Дальность полёта – 20 километров, высота – 500 метров. Заряда батареи хватает на полчаса. Аппарат также оснащён авиационным баллистическим парашютом. Он раскроется в случае аварийной ситуации.

Стартап также планирует в ближайшие четыре года выйти на коммерческий рынок, чтобы предоставлять услуги воздушных перевозок. В частности, разработчики хотят использовать дрон для доставки в больницы пациентов, которым нужна срочная помощь. Но сначала придётся получить разрешение властей.

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