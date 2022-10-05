ООН призывает стороны войны в Йемене вернуться к переговорам

В Йемене истёк срок действия режима прекращения огня, и стороны не смогли его продлить. Это означает,..

В Йемене истёк срок действия режима прекращения огня, и стороны не смогли его продлить. Это означает, что в стране, где уже семь лет идёт гражданская война, военное противостояние может обостриться.

Теперь ООН призывает стороны вернуться за стол переговоров. Спецпосланник организации по Йемену Ганс Грундберг считает, что ситуация очень напряжённая.

[Ганс Грундберг, спецпосланник ООН по Йемену]:

«Даже небольшой инцидент может спровоцировать разрушительные последствия. К счастью, пока военные действия не нарастают».

Грундберг говорит, что будет и дальше настаивать на мирном соглашении между коалицией под руководством Саудовской Аравии и повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран. Обе стороны находятся под сильным международным давлением, которое направлено на заключение сделки.

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В апреле в стране заключили двухмесячное соглашение о прекращении огня. После этого его дважды продлевали, хотя обе стороны сообщали о нарушениях.

ООН продвигает полномасштабный и длительный договор, согласно которому в стране начнут выплачивать зарплату госслужащим, увеличат поставки топлива и количество авиарейсов, откроют дороги и прекратят бои.

Особым камнем преткновения остаётся механизм оплаты труда государственных служащих. По мнению ООН, он принесёт пользу всем йеменцам, а также облегчит их сложное экономическое положение.

Благодаря предыдущим прекращениям огня, из главного порта Ходейда, который удерживают хуситы, впервые за годы начали доставлять больше топлива. Также стало вылетать больше авиарейсов из столицы Саны. Она тоже под контролем повстанцев.

По данным гуманитарных организаций, конфликт в Йемене унёс жизни десятков тысяч людей, разрушил экономику и заставил миллионы жителей страны голодать.

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