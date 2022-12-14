900 рождественских вертепов из 70 стран собрали супруги из Франции

Здесь сразу погружаешься в праздничную атмосферу. Повсюду огни гирлянд и сцены Рождества. Но эти экспонаты выставлены..

Здесь сразу погружаешься в праздничную атмосферу. Повсюду огни гирлянд и сцены Рождества. Но эти экспонаты выставлены не в музее, а в доме супругов Вершельд на севере Франции.

Жан-Пьер и Вероника собирают рождественские вертепы уже 30 лет. Всё началось с того, что мужчина подарил жене набор статуэток для раскрашивания. После этого пара увлеклась коллекционированием.

Супруги покупали рождественские вертепы во время поездок, а некоторые делали сами. Сейчас здесь 920 экспонатов почти из 70 стран.

Этот вертеп из масок для лица Вероника сделала сама в прошлом году. Рядом на стене вертеп, купленный на Гаити. Его сделали из переработанных металлических бочек. Здесь также есть изделия из дерева, соломы, керамики и стекла.

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[Жан-Пьер Вершельд, коллекционер]:

«Мой любимый вертеп – это изделие, купленное на рождественской ярмарке в Кольмаре. Он сделан из имбирных пряников и глазури».

У Вероники любимый вертеп представлен на отдельном столе. Здесь собраны фигурки, которые она покупала вместе с детьми и свекровью.

[Вероника Вершельд, коллекционер]:

«Думаю, сцены Рождества отражают все аспекты нашей жизни. Обычно мы устраиваем выставку к празднику, но можем оставить её на весь год. Для меня это означает делиться теплом с родными и друзьями и с радушием принимать множество людей».

Раньше супруги показывали вертепы только друзьям. Но те посоветовали радовать и других людей. Так десять лет назад здесь прошла первая выставка. Тогда на ней было 400 экспонатов. Коллекционеры проводят выставку раз в три года. Гости приезжают из разных городов.

[гость выставки]:

«Необыкновенная выставка. Здесь так много рождественских вертепов со всего мира. Это удивительно».

Выставка открылась 26 ноября и продлится до начала января. Жан-Пьер и Вероника ожидают, что за это время у них побывает 3000 гостей.

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