Как юные сыщики помогли полиции

Эта история произошла в 2019 году в США. Гленнетт Белфорд, страдающая деменцией, вышла из дома и не вернулась. Полицейские Розвилла в штате Калифорния объявили розыск. Они сообщили, что женщине 97 лет. Она необщительная и склонна прятаться.



Играющие на улице дети услышали, что полицейские просят помощи у местных жителей. 10-летний Логан Халтман, 11-летняя Хоуп Клейборн с братом Кэштоном и Макенна Роджерс решили на велосипедах объехать окрестности и найти женщину. Логан во время поездки упал с велосипеда и вернулся домой. Дома он рассказал маме о поисках.

«Даже после того как Логан упал, дети вернулись на улицу и были очень решительно настроены. Они сказали, что обязательно найдут женщину», – рассказала мама Логана.



Ребята увидели пожилую женщину возле кафе и стали сравнивать с фотографией. «Она была прямо здесь, шла и разговаривала сама с собой. А когда мы подошли к ней, она сказала: «Нет, нет, нет. Уходите, уходите, уходите»», – рассказал Кэштон.

Хоуп позвонила в службу 911 и сообщила, что пропавшая женщина нашлась. Вскоре прибыли полицейские.



«Полицейские приехали и позаботились о женщине. Мы были очень взволнованы и очень счастливы», – рассказал Логан.



Отец Хоуп и Кэша не мог поверить, услышав эту новость. «Я сомневался, что ни найдут женщину, – поделился мужчина. – Я сказал: да, хорошо, играйте. Будьте осторожны во время езды на велосипедах»». Дети мне ответили: «Нет, папа, мы найдём женщину. Мы позовём друзей и её найдём».

Мама Логана спросила сына, почему дети помогали в поисках. «Он посмотрел на меня с удивлением и ответил: «Потому что кому-то нужна помощь, мама. А когда людям нужна помощь, просто идёшь и помогаешь. Вот мы так и поступаем»».