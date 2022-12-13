Как мужчина помог маме с тремя детьми в безвыходной ситуации

Стефани летела с тремя детьми из аэропорта Ибицы в Лондон. Сотрудники авиакомпании сказали, что её негабаритный багаж можно оплатить только картой. Она очень расстроилась потому, что у неё с собой были только наличные.



Стефани смотрела на бегающих маленьких сыновей и не знала, что делать. Увидев, что женщина расстроилась, молодой человек сказал: «Всё в порядке, всё в порядке. Не волнуйтесь, я заплачу за вас». Мужчина заплатил картой 65 долларов, и ситуация разрешилась. Стефани закрыла лицо руками, и не могла сдержать слёз.



Стефани рассказала, что сотрудники аэропорта сначала говорили, что сумку можно не сдавать. Однако позже сообщили, что она слишком большая и надо заплатить за багаж.



Стефани живёт на Ибице. Она летела в Великобританию повидаться с родными. Когда женщина зашла в салон самолёта, он был наполовину пустой. Стефани считает, что для сумки место нашлось бы.



Женщина связалась с пассажиром, который снял этот случай на видео и выложил его в Интернет. Она пыталась разыскать молодого человека, который заплатил за её багаж, но так и не нашла. «Судя по всему, он хочет остаться неизвестным. Я просто хотела с ним поговорить. Он, наверное, не представляет, как много значил для меня его добрый поступок в ту минуту», – сказала Стефании.

