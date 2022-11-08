Судно с мигрантами продолжает ждать в порту Сицилии

Судно норвежской благотворительной организации с мигрантами на борту продолжает стоять в порту Италии. Правительство не разрешает..

Судно норвежской благотворительной организации с мигрантами на борту продолжает стоять в порту Италии. Правительство не разрешает людям выходить. Говорит, что таким путём принимать мигрантов больше не будет, поскольку их и так слишком много.

Судном управляет организация «Врачи без границ». Оно пришвартовано в порту Катании на острове Сицилия. При этом части людей, включая детей, подростков и тех, кто нуждался в медицинской помощи, позволили сойти на берег. Это 357 человек. На борту остаётся 352 мигранта.

В целом несколько судов почти неделю ожидают разрешения итальянского правительства зайти в порты, чтобы на сушу вышла почти 1000 мигрантов. Их всех спасли с лодок в море, на которых они пытались добраться из Африки в страны ЕС.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Однако Италия не собирается принимать суда и говорит, что миграционное бремя должны разделять поровну все страны ЕС. Зайти в порт оно разрешило лишь одному кораблю. Однако теперь судно не хочет уплывать.

[член экипажа]:

«Мы никуда не двигаемся. Будем здесь до тех пор, пока не получим больше уведомлений. Не планируем перемещаться».

Ранее итальянские власти также разрешили зайти в порт другому судну Humanity 1. С него сняли 144 из 179 пассажиров. Это также были либо несовершеннолетние, либо люди, которые нуждаются в срочной медицинской помощи.

Короткая ссылка на эту страницу: