Мужчина почти 10 лет тайно помогал людям

Эта история началась около десяти лет назад. Фермер Ходи Чилдресс зашёл в аптеку. Он часто покупал лекарства для больной жены. Мужчина спросил у хозяйки аптеки Брук Уокер, знает ли она людей, у которых нет денег на лекарства. Женщина ответила, что таких много.



Ходи протянул ей стодолларовую купюру и попросил оплатить счёт нуждающихся, сохранив это в тайне. «Если спросят, не говорите, откуда взялись деньги. Просто скажите, что это Божье благословение», – сказал Ходи.



Мужчина приносил деньги каждый месяц почти десять лет. В возрасте 80 лет Ходи скончался. Брук Уокер пошла к родственникам Ходи и рассказала о его пожертвованиях, которые помогли сотням людей. По словам Брук, благодаря средствам Ходи одна женщина купила сыну лекарство за 600 долларов. Она не знала, кто ей помог, до самой смерти Ходи. В другом случае страховка не покрывала стоимость лекарства для мамы с дочкой. Брук заплатила за лекарства из средств Ходи. Увидев оплаченный чек, женщина расплакалась.

Брук рассказала, что она благодарна Ходи за то, что он доверил ей свои ежемесячные пожертвования. «Его доброта побудила меня быть сострадательнее, – поделилась она. – Ходи был просто добрым человеком, который хотел помочь. Он создал наследие доброты».

Местные жители решили поддержать доброе дело Ходи и жертвуют деньги аптеке. «Мы называем это «Фондом Ходи Чилдресса» и будем поддерживать его работу», – рассказала Брук.