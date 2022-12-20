В Нидерландах в супермаркетах Jumbo открыли «чат-кассы» для пожилых людей, которые нуждаются в общении и неторопливо оплачивают покупки.
В магазинах реализуют концепцию Kletskassa («чат-кассы») с 2019 года. Пожилые могут без спешки оплатить покупки, не беспокоясь, что задерживают очередь. Общение с кассиром также входит в обслуживание покупателей. Такое новшество вызвало много положительных отзывов.
Нидерландская сеть супермаркетов Jumbo состоит из более 700 магазинов. В каждом работают «чат-кассы».
Помимо таких касс, в магазинах есть уголок для общения. Там можно посидеть и выпить чашечку кофе.
Как «чат-кассы» помогают покупателям
В Нидерландах в супермаркетах Jumbo открыли «чат-кассы» для пожилых людей, которые нуждаются в общении и неторопливо оплачивают покупки.