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Попугайчик помогает школьникам учить язык аборигенов

Попугайчик помогает школьникам учить язык аборигенов

Известно, что волнистые попугайчики могут научиться говорить. Но австралиец по кличке Мистер Бики в этом плане..

Дата загрузки: 2023-01-24

Попугайчик помогает школьникам учить язык аборигенов
Известно, что волнистые попугайчики могут научиться говорить. Но австралиец по кличке Мистер Бики в этом плане уникален.

[Касси Литам, владелица Мистера Бики]:
«Бики – единственный известный попугай, который говорит на языке коренных народов. Мы возрождаем эти языки, поскольку они в упадке».

Теперь попугайчик выполняет важную миссию. Он ездит по школам штата Виктория и знакомит детей с культурой коренных народов.

[Касси Литам, владелица Мистера Бики]:
«Они не верят, что он на самом деле говорит. А плюс к этому то, что он говорит на языке аборигенов. Это вообще для них полная неожиданность, и они хотят услышать больше».

А ещё попугайчик затрагивает другую важную тему своей идентичности. Некоторые дети, хоть и потомки аборигенов, но их кожа недостаточно тёмная.

[Касси Литам, владелица Мистера Бики]:
«Это меня, светлокожего аборигена, действительно задевает. Когда я прихожу в школу, меня спрашивают: «Ты действительно абориген? Ты недостаточно темная, чтобы быть аборигеном». Всю свою жизнь я росла с проблемами идентичности. И мне всегда приходилось оправдывать свой цвет кожи, цвет глаз и всё остальное».

[Вазз Балфур, школьница]:
«Это местная птица, но у неё другой цвет. Так же, как у меня, Лили-Энн и Касси. Мы аборигены, но у нас светлая кожа».

Мистер Бики, возможно маленький. Но он играет большую роль в местных сообществах.
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