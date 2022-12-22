Этот Санта и его миссис Клаус спешат так, что переходят на бег. Их цель – вот..

Как полицейские в костюмах Санты и эльфов задержали подозреваемых в Перу

Этот Санта и его миссис Клаус спешат так, что переходят на бег. Их цель – вот эта дверь, которую миссис Клаус ловко выбивает кувалдой. Вслед за ними в дом врываются эльфы, а потом и полицейские.

Впрочем, здесь все из полиции. Правоохранители переоделись в рождественских персонажей, чтобы провести спецоперацию в Лиме – столице Перу. Она прошла в районе Суркильо.

Полицейские задержали четверых человек, которых подозревают в торговле наркотиками. Все они члены одной семьи, создавшей банду «Чикагский Гринч».

В доме подозреваемых нашли несколько видов наркотиков, в том числе кокаин и марихуану. Также у них было спрятано огнестрельное оружие. Задержанных доставили в полицейский участок.

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