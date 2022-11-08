Климатический саммит в Египте: сократить выбросы СО2 на фоне энергетического кризиса

На египетском курорте Шарм-эль-Шейх стартовала Конференция ООН по борьбе с изменением климата COP27. Собрались представители почти..

На египетском курорте Шарм-эль-Шейх стартовала Конференция ООН по борьбе с изменением климата COP27. Собрались представители почти 200 стран. На открытии с заявлениями выступили многие главы государств и правительств.

Главная идея мероприятия – представить обновлённые планы сокращения выбросов СО2. А долгосрочная цель – к 2100 году не допустить повышения средней температуры на планете более чем на полтора градуса по Цельсию.

Впрочем, именно эти цели вступают в противоречие с текущим энергетическим кризисом. Многие страны сегодня снова всё активнее используют уголь, поскольку цены на природный газ поднялись до рекордных показателей.

В связи с этим на саммите уже заговорили о том, что 2022 год не должен стать потерянным для цели защиты климата.

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Тем временем, страны, пострадавшие от экстремальных засух, на полях саммита объявили о создании особого альянса. Его возглавят Сенегал и Испания. В рамках объединения участники будут помогать друг другу правильно распределять воду, а также делиться технологиями и опытом.

Решение о создании альянса приняли после пяти провальных сезонов дождей в странах Африканского Рога. Так, засуха в Кении – сильнейшая за 40 лет. При этом прогнозы говорят, что шестой сезон дождей в следующем году также будет почти без осадков.

[Йохен Фласбарт, госсекретарь по экономическому сотрудничеству]:

«Повсюду засухи, мы теряем плодородную почву, повсюду в мире происходит опустынивание. Конечно, африканский континент больше всего страдает от засухи, но если мы хотим решить проблему, нам нужен такой союз».

По данным ООН, с 2000 года засухи по всему миру участились почти на треть. Ситуацию усугубляют сразу несколько факторов, в том числе вырубка лесов и плохое управление земельными ресурсами.

Климатологи говорят, что в ближайшие годы засухи станут ещё сильнее и чаще. К 2050 году погодные катаклизмы, в том числе засухи, ураганы и наводнения, могут стоить мировой экономике около пяти с половиной триллионов долларов.

Климатический саммит завершается 18 ноября.

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