Столетия назад для арабов соколиная охота была средством добычи пищи. Теперь же это хобби и популярный..

Соколиная клиника в Катаре принимает по 150 птиц в день

Столетия назад для арабов соколиная охота была средством добычи пищи. Теперь же это хобби и популярный вид спорта. Катарцы не исключение. В ближневосточной стране многие заводят хищных птиц. Следить за их здоровьем помогают местные клиники.

Одна из них расположилась на старом рынке в Дохе. В пик сезона соревнований и охоты здесь принимают по 150 птиц в день.

[Мухаммад Бабар, ветеринар]:

«Соколиная охота наиболее популярна в этой части мира – на Ближнем Востоке. Здесь она хорошо известна. В других местах соколиной охотой увлекаются меньше, поэтому у нас в Катаре больше соколиных клиник, чем в других регионах».

Катарцы больше любят сапсанов. Птицы стоят от 300 долларов до 275 тысяч. На лечение тоже уходит немало денег. Птицы страдают от разных болезней – вирусных, инфекционных и грибковых. Некоторые смертельно опасны.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Эта клиника в Дохе работает с 2008 года. Здесь три этажа, где расположились кабинеты, палаты и операционные. Оборудование самое современное. Проводят и косметические процедуры – точат когти и клювы. В дикой природе птицы делают это сами, но домашним нужна помощь. Также соколам заменяют сломанные или потерянные перья.

[сокольник]:

«Больница предоставляет нам очень хорошие услуги. У ветеринаров большой опыт. Они лечат именно соколов, вся клиника сосредоточена на этом, потому что соколы – широко распространённое увлечение в арабском мире».

Птиц также приносят на плановый осмотр. Больше всего пациентов осенью и зимой. В остальное время клиника принимает по 20-30 соколов в день.

Соколиная охота распространена в 60 странах мира. Она включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Короткая ссылка на эту страницу: