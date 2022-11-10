Мигрантам с судна Geo Barents разрешили сойти на итальянский берег

Более 200 мигрантов, которые были на борту спасательного судна Geo Barents, наконец, смогли сойти на берег..

Более 200 мигрантов, которые были на борту спасательного судна Geo Barents, наконец, смогли сойти на берег в итальянской Катании. Корабль, который их подобрал, ходит под норвежским флагом. На нём людей в море спасает французская неправительственная организация «Врачи без границ».

Ранее правительство Италии позволило сойти на берег только детям и тем, кому была нужна срочная медицинская помощь. Теперь же приняли остальных 212 мигрантов.

В тот же день в порт Реджо-Калабрия позволили зайти спасательному судну RiseAbove немецкой благотворительной организации Mission Lifeline. 89 мигрантам на борту, которых подобрали в Средиземном море, также позволили сойти на берег.

Ещё одно судно с мигрантами, управляемое немецкой благотворительной организацией, пустили в порт Сицилии, приняв 35 мигрантов.

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При этом чётвёртое судно Ocean Viking французской организации SOS Mediterranee не пропустили. Теперь оно везёт 234 мигранта к берегам Франции. До этого оно около двух недель ожидало, что разрешение войти в один из портов даст правительство Италии.

Французское правительство уже заявило, что мигрантов должна была принять Италия, поскольку она получает больше всего финансовой поддержки от ЕС на решение миграционного вопроса.

[Оливье Веран, представитель правительства Франции]:

«Позиция итальянского правительства, особенно отказ в высадке людей с судна, противоречит всем европейским правилам, принятым странами ЕС. Это неприемлемо».

Недавно избранное консервативное правительство Джорджи Мелони не хочет пускать суда благотворительных организаций в итальянские порты. Оно призывает их везти спасённых людей в другие страны ЕС, добавляя, что Италия не может в одиночку принимать всех, прибывающих из Северной Африки.

В этом году в стране наблюдался резкий рост числа мигрантов: прибыло почти 88 700 человек. В прошлом году за тот же период их было 56 500. Около 15% подобрали корабли благотворительных организаций.

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