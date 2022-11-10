Мигрантам с судна Geo Barents разрешили сойти на итальянский берег

Более 200 мигрантов, которые были на борту спасательного судна Geo Barents, наконец, смогли сойти на берег..
Дата загрузки: 2022-11-10
Ранее правительство Италии позволило сойти на берег только детям и тем, кому была нужна срочная медицинская помощь. Теперь же приняли остальных 212 мигрантов.
В тот же день в порт Реджо-Калабрия позволили зайти спасательному судну RiseAbove немецкой благотворительной организации Mission Lifeline. 89 мигрантам на борту, которых подобрали в Средиземном море, также позволили сойти на берег.
Ещё одно судно с мигрантами, управляемое немецкой благотворительной организацией, пустили в порт Сицилии, приняв 35 мигрантов.
При этом чётвёртое судно Ocean Viking французской организации SOS Mediterranee не пропустили. Теперь оно везёт 234 мигранта к берегам Франции. До этого оно около двух недель ожидало, что разрешение войти в один из портов даст правительство Италии.
Французское правительство уже заявило, что мигрантов должна была принять Италия, поскольку она получает больше всего финансовой поддержки от ЕС на решение миграционного вопроса.
[Оливье Веран, представитель правительства Франции]:
«Позиция итальянского правительства, особенно отказ в высадке людей с судна, противоречит всем европейским правилам, принятым странами ЕС. Это неприемлемо».
Недавно избранное консервативное правительство Джорджи Мелони не хочет пускать суда благотворительных организаций в итальянские порты. Оно призывает их везти спасённых людей в другие страны ЕС, добавляя, что Италия не может в одиночку принимать всех, прибывающих из Северной Африки.
В этом году в стране наблюдался резкий рост числа мигрантов: прибыло почти 88 700 человек. В прошлом году за тот же период их было 56 500. Около 15% подобрали корабли благотворительных организаций.
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